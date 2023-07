Estate 2023 | le mete più popolari su Booking | Roma e Milano nella top 10

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 luglio 2023) Con l’inizio dell’.com ha reso noti i risultati delle ricerche effettuate dagli utenti per pianificare le proprie vacanze. I dati raccolti svelano le mete più ambite in tutto il mondo e offrono uno sguardo approfondito sulle preferenze degli italiani. A livello internazionale, l’Italia si è rivelata una scelta di grande interesse per i viaggiatori di tutto il mondo.hanno raggiunto la prestigiosa classifica delle Top 10 delle città più ricercate globalmente, rispettivamente al quarto e decimo posto in classifica. La loro storia millenaria, le opere d’arte senza tempo e la vivace atmosfera urbana hanno catturato l’attenzione dei viaggiatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma non solo le città italiane hanno attirato l’attenzione dei globetrotter. Tre regioni ...