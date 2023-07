Esercitazioni navali Cina Russia | via libera all’inizio delle operazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Lae ladaranno presto il via a una serie dicongiunte, che avranno luogo nel Mar del Giappone. L’agenzia di stampa Russa Tass ha riportato la notizia, facendo riferimento a un comunicato del Ministero della Difesa a Pechino. La, si legge nel comunicato, invierà la sua Marina, così come le sue forze dell’Aeronautica, per partecipare a quella che è stata ribattezzata “Interazione/Nord 2023”. L’obiettivo sarebbe quello di “rafforzare il livello di cooperazione strategica tra le forze armate cinesi e russe”, nonché di “mantenere la sicurezza nei corridoi marittimi strategici”.militari: il comunicato dal Ministero della Difesa Cinese Il mar del Giappone bagna, in effetti, entrambi i territori e ha da sempre rivestito ...