(Di domenica 16 luglio 2023) La sesta e ultima tappa della FEICup, tenutasi a, in Svezia, si è conclusa. Oggi, domenica 16 luglio, erano in programma due eventi, che poi hanno delineato la classifica. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio. Nel primo evento in agenda da registrare v’è stata una doppietta danese: al primo posto Anna Zibrandtsen, su Quel Filou, ha totalizzato uno score di 75.745% che le ha consentito di precedere il connazionale Daniel Bachmann Andersen, con Zippo M.I., secondo a quota 75.128%, e laMalin Wahlkamp-Nilsson, terza in sella a Bergsjoholms Valbonne con 74.277%. Nel secondo contest invece, a fare la voce grossa è stato il padrone di casa Patrik Kittel su Touchdown, primo con 85.905%, che ha anticipato l’olandese Thamar Zweistra, seconda con 80.215% in sella a ...

Equitazione, Nations Cup Dressage Falsterbo 2023: la Danimarca si impone in terra svedese OA Sport

Il Day della tappa di Nations Cup di dressage in corso di svolgimento a Falsterbo, in Svezia, è andato in archivio. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio, in un contest che non compr ...