Equitazione | Eventing Nations Cup Jardy 2023 | l’Italia chiude in ottava posizione Vince la Francia

(Di domenica 16 luglio 2023) La quinta tappa della FEICup, tenutasi in quel di Haras de, si è conclusa con la prova di salto a ostacoli. Ecco come sono andate le cose in terra transalpina. A imporsi nella singola prova nel percorso con barriere è stato il padrone di casa Maxime Livio (su Api Du Libaire) che, totalizzando soltanto 31.1 penalità, è riuscito a precedere la connazionale Camille Lejeune (con Dame Decouer Tardonne), seconda con lo score di 34.5 penalità, e l’elvetica Nadja Minder, terza (con Toblerone) a quota 35.0 penalità; in un contest dove il migliore degli italiani è stato Giovanni Ugolotti (14esimo con Swirly Temptress – 40.0 penalità), seguito da Pietro Sandei (20esimo con Rubis De Prere – 47.9 penalità), non dimenticando le eliminazioni derivate dal cross country di Arianna Schivo e Matilde Piovani. La classifica a ...