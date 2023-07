ePrix Roma | qualifica - 2 | Dennis si prende pole e 3 punti

Centosettantuno a 169. Dopo la qualifica - 2 dell'diè il punteggio che separa Cassidy leader del mondiale e Dennis , primo inseguitore. È il pilota inglese di Andretti che firma la pole in 1'38"057 e partirà davanti a tutti alle 15:03 . ...O almeno sarà certamente così per i 400 studenti delle scuole superiori di 5 città -, Torino, Milano, Verona e Firenze - che hanno partecipato a E - ducation 2.0, il progetto didattico - ...- Mitch Evans ha vinto con la Jaguar Tcs il primo dei duedidella nona stagione della Formula E. Per il neozelandese si tratta del terzo successo di fila, il quarto nella Città Eterna dove ne sono stati corsi 7: il pilota 'kiwi' si è così ...

ePrix di Roma gara-1, incidenti e una conferma: Evans Re nella Capitale Autosprint.it

Daniele Botticelli | Da ROMA - Jake Dennis cambia le carte in tavola conquistando la pole position del secondo ePrix di Roma, valido per il 14° round della ...Il giro decisivo per la pole oppone Dennis (Andretti) a Cassidy (Envision) e il confronto si decide per meno di un decimo. Tre dei quattro contententi al titolo partono in prima e seconda fila ...