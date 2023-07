Enza Greco – un’artista che da vita alle pietre

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 16 luglio 2023) Cittanova – Gli incontri si fanno sempre per puro caso, o forse ognuno di noi ha scritto su un libro invisibile la suae la legge giorno dopo giorno, pagina dopo pagina quando arriva la sera .. Ebbene chi mi conosce sa che amo l’arte e so leggerla nelle sue sfumature, che siano pittoriche, scultoree o poetiche, secondo i miei gusti naturalmente, ed un bel dì di giugno, mentre passeggiavo tra i fiori e le bancherelle, nella splendida villa comunale, in una fiera a Cittanova RC, incontro una signora che gli anta li avrà passati da non molto credo, mi soffermo ad ammirare le sue opere, quando qualcosa è bello, merita di essere ammirato, come un quadro o una statua. Ma, queste sonodico, e saluto, si si dice lei dai modi gentili, mi spiega , si sono, rimango sorpreso, ricordavo di aver visto altre in giro, ma queste ...