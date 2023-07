È morta Jane Birkin | l’attrice e cantante aveva 76 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 16 luglio 2023) È stata trovata senza vita nella sua casa di Parigie attrice britca naturalizzata francese, che era nata a Londra il 14 dicembre 1946, per poi trasferirsi in Francia, dove viveva tuttora, alla fine degli’70. Poco più che ventenneiniziato a recitare nel cinema francese, interpretando diversi film, tra cui La Piscina, Slogan, Blow-Up, Non tutti ce l’hanno, a cuiaffiancato anche l’attività teatrale e quella nella musica. Nel 2021avuto un ictus, da cui si era ripresa, anche se recentemente è stata lei stessa ad annunciare tramite un comunicato di non poter presenziare ai concerti chein programma a causa di alcuni problemi di salute: ...