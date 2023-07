“È lui | è morto” Finite le speranze di trovare Aldo | era scomparso nel nulla

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) È finita purtroppo in tragedia. Il cercatore di funghi di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi è stato ritrovato senza vita grazie ad un drone. Il corpo del 63enne,Romagnoli, è stato trovato dai vigili del fuoco di Teramo nei boschi di Pietralta di Valle Castellana, nel teramano. L’uomo era andato a cercar funghi con due amici. Si erano ritrovati in Abruzzo alle 4:30 e si erano dati appuntamento più tardi. Ma quattro ore dopo solo due si sono incontrati di nuovo. Gli amici hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Ascoli e Teramo. I pompieri hanno utilizzato un elicottero, diversi droni, unità cinofile e una squadra operativa. Alle ricerche dihanno partecipato anche i tecnici del soccorso alpino e i volontari della protezione civile. Tuttavia come detto alla fine il corpo è stato ritrovato, ...