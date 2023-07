... nel 2015, aveva consentito a un'altra transgender di legittimarsi comeprima dell'operazione, che però era stata pianificata. Lagiunta dalla Sicilia è dello scorso 6 luglio: di fatto ...... 53enne di Erice, spiegando che si tratta di un caso unico, reso possibile da un principio estrapolato dalladella Corte di Cassazione che, nel 2015, ha consentito a un'altra...Ladel tribunale di Trapani ha delineato un principio importante, stabilendo che l'organo sessuale maschile non rappresenta un impedimento alla percezione di sé come. Non è la prima ...

"È donna". La sentenza del giudice sul trans non operato ilGiornale.it

Il Tribunale di Trapani ha riconosciuto a Emanuela il diritto di cambiare il nome e l'identità di genere all'anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ...