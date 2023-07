È crollato un palazzo a Torre del Greco

(Di domenica 16 luglio 2023) L'edificio si trovava nel centro storico della città, in provincia di Napoli: si teme che ci siano persone sotto le macerie

Tre persone sono già state estratte vive dalle rovine del palazzo crollato. Tra queste una ragazza di 20 anni. Sul posto, nel centro antico del comune vesuviano, sono arrivate cinque squadre dei vigili del fuoco. Un edificio di tre piani è crollato a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L'edificio era abitato e si temono vittime. Sul posto, in corso Umberto, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia.

Alcuni testimoni hanno riferito che sotto le macerie del palazzo crollato ci sarebbero anche bambini e sono in corso le ricerche di una quarta persona. Sul ...Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una… Leggi ...