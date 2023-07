È crollata una palazzina di tre piani

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi trein corso Umberto 61 a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo. L'edificio era abitato e si teme che possano esserci vittime sotto le macerie. Non è ancora chiaro il numero di abitanti...

Torre del Greco, crolla palazzina: persone coinvolte. Estratta viva una donna Sky Tg24

AGI - Una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto 61 a Torre del Greco. Era abitata e si temono vittime. Lo riferiscono i Carabinieri della locale compagnia. I carabinieri hanno ascoltato ...Al corso Umberto al civico 63, crollo di un edificio, sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Una donna è stata estratta viva.