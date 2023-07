Dusan Tadic riparte dalla Turchia | è un nuovo giocatore del Fenerbahce

(Di domenica 16 luglio 2023)ha firmato un biennale con il: la decisione dell’ex capitano dell’Ajax che snobba l’offerta saudita Ilha comunicato di aver ingaggiato con. Dopo l’addio all’Ajax il fantasista serbo era finito anche nel mirino dei sauditi, ma ha deciso di rimanere in una squadra che gioca le coppe europee. Per lui un biennale con i gialloblu di Istanbul, che aggiungono altra qualità ed esperienza in rosa dopo l’arrivo di Dzeko.

Nuovo arrivo in casa Fenerbahce . Il club turco ha ufficializzato oggi l'ingaggio di, serbo 34 enne, che nella giornata di ieri ha rescisso il contratto che lo legava all' Ajax . Il centrocampista ha firmato un biennale, indosserà la maglia numero 10,Commenta per primo Meno di un giorno. Ecco quanto è durato il periodo senza squadra di. Il serbo si era liberato dal contratto con l'Ajax nella giornata di ieri e oggi è stato annunciato come nuovo acquisto dal Fenerbahce . Partito in mattinata per firmare e mettersi a ...lascerà l'Ajax a parametro zero: nel suo futuro il bivio tra l'Arabia Saudita o la permanenza in Europa al Besiktaslascerà l'Ajax a parametro zero e sul futuro dell'ex ...

UFFICIALE - Fenerbahce, ingaggiato Dusan Tadic Napoli Magazine

Dusan Tadic è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Dopo aver rotto con l'Ajax, con tanto di rescissione del contratto e addio immediato al club, ...Meno di un giorno. Ecco quanto è durato il periodo senza squadra di Dusan Tadic. Il serbo si era liberato dal contratto con l'Ajax nella giornata di ieri e oggi è stato annunciato come nuovo acquisto ...