(Di domenica 16 luglio 2023) Superpole e gara-2 per il turco al Gp d'di, caduta per Bautista- Toprakgrande protagonista della domenica del Gp d'del Mondiale di. Dopo aver conquistato la Superpole, il pilota turco della Pata Yamaha si aggiudica anche gara-2, battendo la Duca

Il leader del Mondiale ha salutato tutti a otto giri dalla fine, lasciando Toprak(... Riuscirà Bautista a fareNella foto (Isolapress): Alvaro Bautista... secondo al traguardo a completare una bellaper la Ducati ufficiale Aruba. Terzo gradino del podio per Toprak. Il turco alla sua ultima stagione in Yamaha, dato che l'anno ...... piazzando a Barcellona una poderosa. In gara due, primo il nipote d'arte Bahattin ...un bello spettacolo in ogni round.' Bahattin Sofuoglu nel box insieme (a sinsitra) a Toprak...

Doppietta di Razgatlioglu a Imola al Gp Italia di superbike Ticino Notizie

Ultim'ora su ticinonotizie.it IMOLA (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu grande protagonista della domenica del Gp d’Italia del Mondiale di superbike. Dopo aver conquistato la Superpole, il pilota turco ...IMOLA - Toprak Razgatlioglu fa sua gara 2 nella tappa di Imola, valevole per il campionato di Superbike. Una domenica perfetta per il pilota della Yamaha, che sfrutta una caduta nel primissimo giro de ...