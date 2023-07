Domenica 16 Luglio 2023 Sky Cinema | La signora Harris va a Parigi

Prima Lettura Dal libro del profeta Isaìa Is 55,10 - 11 Così dice il Signore: 'Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e ...16, bollino rosso in sedici città . cr.jpg Allarme un po' ovunque nel mondo Negi Stati Uniti È allarme un po' ovunque nel mondo. Brucia l'America . Qui, è scattata l'allerta per ...La prima testa di serie Jessica Bouzas Maneiro si giocherà il titolo contro la numero due del seeding Raluca Serban nell'appuntamento che andrà in scena16alle ore 10.30. Sui campi ...

Weekend a Roma: 19 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 luglio RomaToday

Domenica 16 luglio alle 10, sulla Rotonda del lungomare Vittorio Emanuele III a Taranto, sarà inaugurato e aperto al pubblico il villaggio di regata del “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, il giro del ...2022 - 2023 GUALTIERO FONTANA WALTER Vivi con noi ogni giorno. I tuoi cari. Ti ricorderemo in occasione della S.Messa di domenica 16 luglio alle ore 8.30 nella chiesa di S Luca. Santa ... Questo artic ...