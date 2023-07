Djurgarden-Malmo lunedì 17 luglio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo aver perso clamorosamente la vetta nell’ultimo turno, ilproverà a rispondere ad Elfsborg e Hacken quest’oggi nel big match contro il. Seconda in classifica contro quarta, con la squadra di Bergstrand in serie positiva da 7 turni e in grande ascesa: vincere oggi e regalarsi l’ottava vittoria su 9 in casa vorrebbe anche dire rientrare nel giro delle coppe InfoBetting: Scommesse Sportive e