Djokovic si riscopre umano a Wimbledon | Alcaraz riscrive il concetto di precocità stupendo anche se stesso

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Ci sono alcune partite destinate a rimanere a lungo nella storia del tennis:è una di queste. Non solo perché banalmente si tratta di una finale di, ma per ciò che rappresenta per tutto il movimento tennistico. Parlare di ricambio generazionale, come accaduto in occasione di Federer-Sampras nel 2001, forse non è del tutto corretto. Fatto sta che il risultato di questo match non passa inosservato ed è destinato a far parlare a lungo. Paradossalmente ciò che stupisce di più non è tanto la vittoria di un fenomeno come, seppur più precoce del previsto, bensì la sconfitta di. A parlare per lui erano i numeri: vincitore delle ultime quattro edizioni dello slam londinese, imbattuto su erba dal 2018, imbattuto negli slam dal Roland Garros 2022 (27 match) e ancora in ...