Dirige Bohème bendato | in arrivo sanzione per Veronesi Il Festival contesta la contestazione

Torre del Lago, Le critiche e la direzione con la benda hanno scatenato reazioni dell'orchestra e del Cda della Fondazione"Ho chiesto unarispettosa delle emozioni e del messaggio di Puccini, accettando senza problemi la trasposizione nel tempo ma non quella di valori e ideali. Non è questione politica ma solo di ...TORRE DEL LAGO, ALBERTO VERONESILA BOHEME BENDATO Da www.ansa.it alberto veronesi bendato a torre del lagola boheme 6 Il maestro Alberto Veronesi ha diretto ieri sera con una benda calata sugli occhi la controversa Boheme in allestimento ...