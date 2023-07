Direttiva Omnibus | come devono cambiare le recensioni

(Di domenica 16 luglio 2023) Sicuramente lecostituiscono un punto cruciale per chi ha intenzione di vendere dei prodotti online. Sono una vera e propria prova sociale della validità di un prodotto e sono determinanti nel processo decisionale relativo nella conclusione di un qualsiasi acquisto. Questo è il motivo per il quale l’Unione europea ha deciso di regolamentarle attraverso la, o più correttamente la2019/2161. Ma perché è stato necessario introdurre una normativa sulle? Il motivo è molto semplice:essere autentiche e degne di fiducia. Cerchiamo di capire, quindi, quali sono le principali novità in questo settore edebbano essere adeguati i siti alle disposizioni introdotte attraverso la...

Ma quando si parla di sconti online, ora come ora, è necessario prestare la massima attenzione a quanto prevede la, attraverso la quale si vogliono tutelare al massimo i ...In tempi di, il numero di offerte presenti sui portali delle principali catene operanti sul territorio nostrano non è più quello di qualche settimana fa. Tuttavia, questo non significa che non ...LaPartendo dal fatto che quello delle recensioni online è un fenomeno su larga scala e, come si è visto, complesso, si è reso necessario a livello normativo regolamentare un ...

Direttiva Omnibus: i negozi a Milano la ignorano; Amazon non è il problema iGizmo.it

La Direttiva Omnibus ha introdotto alcune novità sulle recensioni che vento pubblicate sugli eCommerce. Ecco cosa cambia d’ora in poi.in attuazione della direttiva europea 2019/2161 la cosiddetta Direttiva Omnibus: si tratta di nuove regole sui prezzi di vendita che devono essere rispettate sia dai negozi fisici sia dai siti di ...