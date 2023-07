Diretta Wimbledon | la finale | Djokovic - Alcaraz 2 - 2 6 - 1 | 6 - 7 | 1 - 6 | 6 - 3 segui LIVE

Ci siamo, è il giorno della finale di. A sfidarsi saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz , rispettivamente teste di serie n°... Segui la sfida inDove vedere la finale diLa finale ditra Alcaraz e Djokovic è ora in corso e viene trasmessa insu Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su NOW. ...... dando vita ad un epilogo domenicale degno della quasi contemporanea finale di. Come un ... come di consueto, e come accadrà domenica prossima al Mediolanum Forum di Milano (su La7 ...

Una carrellata di scatti che immortalano alcune delle star che hanno assistito alla finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic.Il giovane spagnolo, numero 1 al mondo, sfida il favoritissimo campione serbo, numero 2, nell’atto conclusivo della 136esima edizione. Chi vince, si aggiudicherà anche la testa del ranking mondiale.