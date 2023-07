Democrazia negli USA | per circa la metà degli americani non funziona bene

(Di domenica 16 luglio 2023) Un nuovo sondaggio ha mostrato chelapensa che laUSA non. Moltiinoltre non si sentono rappresentati dagli interessi del governo. LaUSA nonUn nuovo sondaggio pubblicato dall’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research monstra chela

Per ragioni geopolitiche, secondo quella sorta di"pactada" da tempi di Guerra fredda ... ComeUsa, dove lo Stato facilita il più possibile nella dichiarazione il cittadino che, però, ...Come recita il sottotitolo, è un libro che parla die di diritti ___ La guerra è lontana,... Proviamo dunque a pensare alle parole che abbiamo ascoltato in questi mesi escorsi anni. ...ultimi anni, però, i seguaci delle teorie del complotto di estrema destra, i sostenitori di ... e Lewis lo intendeva come un avvertimento agli americani di come la lorofosse più ...

Edgar Morin: “Adesso ho paura per la democrazia” la Repubblica

In tutto l’Occidente, negli ultimi decenni la possibile influenza esercitata dai ricchi sulla politica è stata oggetto di dibattiti e controversie, particolarmente quando dei super-ricchi hanno deciso ...Giorgia Meloni deve scegliere tra una via identitaria ma divisiva o farsi partecipe di soluzioni condivise e di una nuova «centralità» del Parlamento ...