Del Genio incredulo | “Se il Napoli lo prende | interrompo la trasmissione per dieci giorni”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 16 luglio 2023) Il giornalista Paolo Delsi è soffermato sul mercato delcommentando un possibile approdo di Leonardo Bonucci. Negli ultimisono emersi numerosi nomi collegati al club partenopeo, in particolare per quanto riguarda il possibile sostituto di Kim, giocatore destinato al Bayern Monaco. Delè stato sollecitato da un appassionato tifoso azzurro a commentare la possibilità di un’eventuale arrivo di Leonardo Bonucci. Il difensore, come ben noto, è stato messo fuori rosa dalla Juventus e potrebbe cambiare squadra. Anche Peppe Iannicelli, sui social, ha sollevato la questione in modo provocatorio, chiedendo ai tifosi azzurri cosa ne pensassero di un suo arrivo a. Durante l’intervento a Telecapri, Paolo Delha espresso con chiarezza la sua opinione ...