Debiti | arriva la legge che ti salva | Riforma sovraindebitamento cambia tutto

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 16 luglio 2023) Problemi con ino nuove norme sulla esdebitazione, anche totale. Ecco chi ne può beneficiare e in che modo. Sta entrando in vigore lasullasul, parte del nuovo Codice della crisi d’impresa e insolvenza, che mira a sostituire la vecchiafallimentare del 1942. Questa nuovaconsentirà di liberarsi daeccessivi non solo a imprenditori commerciali e professionisti ma anche a normali consumatori. Ecco come funziona.no nuove norme per l’esdebitazione, e aiuteranno moltissime persone – ILoveTradingLain questione offre una via d’uscita a chi ha accumulato col tempoeccessivi, che siano privati o col fisco, e non riesce più ...