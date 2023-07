De Vrij | 'Felice di essere rimasto Dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e vincere ancora'

...rinnovo di contratto con il club nerazzurro Stefan De, difensore centrale dell'Inter, ha parlato ad Inter Tv dopo il suo rinnovo di contratto con il club nerazzurro. PAROLE - "Sono molto......infatti effettuato un primo sondaggio per il calciatore rientrato alla Juventus dopo la poco... Anche l'Inter prosegue il suo progetto dei rinnovi: dopo Deanche i giovanissimi Esposito e ...Denon èper il suo minutaggio: " Cerco sempre di dare il massimo . Non sono contento per la mia situazione, dato che gioco di meno, ma sono scelte del mister . Se parliamo di squadra, ...

De Vrij: “Felice di continuare all’Inter. E adesso lo Scudetto” Io Tifo Inter

Intervistato da InterTv il difensore centrale dell'Inter e fresco di rinnovo, Stefan De Vrij, ha parlato così della stagione che sta per iniziare e che lo vedrà ancora protagonista in maglia ...Stefan de Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo i primi giorni di allenamento: “Sono felicissimo di continuare questa avventura con l’Inter. Mi trovo molto bene ...