(Di domenica 16 luglio 2023) Continua a tenere banco lalegata a Romelu, che ha decisamente lasciato tutti senza parole. Tra questi anche il direttore Paolo De, che nel suo editoriale per Sportitalia ha commentato con toni aspri quanto accaduto.– Non ci va leggero Desu quanto accaduto con Romelue l’Inter: “Laè veramente clamorosa, per non dire: un avvocato senza scrupoli, suo procuratore, un giocatore che promette amore e poi lo tradisce appena gli arriva l’offerta migliore. L’Inter stava portando avanti una trattativa per riscattarlo ma contemporaneamente c’era chi lo offriva a Milan e Juve. Piccolaa tutti i giocatori: evitate di baciare la maglia della ...

... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De, ex ... Calciomercato Il Milan rifà il centrocampo; l'Inter ha abbondanza, ma non deve perdere, Onana si ...... ma secondo i più, anche secondo il governo italiano che si è stizzito dopo le parole di... "Se hanno un minimo di dignità, revocano la squalifica ae danno il Daspo alla curva. Ma dubito ...... nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Paolo De, ex ... Calciomercato Il Milan rifà il centrocampo; l'Inter ha abbondanza, ma non deve perdere, Onana si ...

De Paola: «Lukaku, vicenda scandalosa. Una raccomandazione» Inter-News.it

Il giornalista Paolo De Paola critica aspramente la scelta dell’ormai ex centrocampista della Lazio. Paolo De Paola a TMW Radio ha lodato il comportamento di Romelu Lukaku. “Sarebbe un acquisto assolu ...In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: "L'immobilismo del Napoli sul mercato può far discutere, ma qualche dubbio è giusto ch ...