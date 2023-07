De Laurentiis non le manda a dire | «Malagò dovrebbe farsi da parte»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, non lee chiede al presidente del CONIdidaAurelio De, presidente del Napoli, non lee chiede così le dimissioni dial CONI. LE PAROLE – «Andrebbe chiesto adida, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Prendiamoci qualche unità in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. Poi non si cambiano mai le leggi, abbiamo una sovrapposizione che va a incrostare tutto il meccanismo. I club non possono fare la propria strada, ci sono troppi dettagli che impediscono di fare vera impresa. Ecco perché poi si finisce per cercare ...