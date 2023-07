De Laurentiis contro Malagò | “Deve Farsi da parte” – VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Aurelio De, ha attaccato il numero uno del Coni, Giovanni, in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. De, presidente del Napoli, critica fortemente Giovanni, presidente del Coni, per le restrizioni imposte sul calciomercato italiano. Chiede un dialogo aperto e il diritto per i club di fare la propria strada. DeattaccaDurante una conferenza stampa organizzata per la presentazione del nuovo direttore sportivo Meluso, Deha affrontato la questione delle restrizioni sul calciomercato delle squadre italiane, in particolare l’ingaggio di calciatori extracomunitari. “Bisognerebbe chiederlo alla Lega, ae Gravina. Siamo l’unico Paese che può fare ...

La polemicaGiovanni Malagò è soltanto l'ultima di una lunga lista di attacchi del presidente De. Il patron del Napoli non si è mai tirato indietro quando si è trattato di lanciarsi ...Aurelio Deha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò , numero uno del Coni ...Aurelio Deha dapprima presentato Mauro Meluso, spiegando come sia nata l'idea di contattare l'ex ds del Lecce e dello Spezia, fino a prendere parola all'ultima domanda posta da una ...

Napoli, De Laurentiis contro Malagò: "Dovrebbe farsi da parte" Corriere dello Sport

Giornata di presentazioni per il nuovo direttore sportivo del Napoli Meluso, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro a Dimaro. Nel corso della conferenza, però, ha preso la parola anche il ...Aurelio De Laurentiis ha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò, numero uno del Coni.