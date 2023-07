De Laurentiis attacca Malagò | “Gli andrebbe chiesto di farsi da parte”

(Di domenica 16 luglio 2023) Aurelio Desenza mezzi termine da Dimaro. Nel giorno della presentazione del nuovo direttore sportivo Meluso, il presidente del Napoli ha aspramente criticato il sistema del calcio italiano. Il motivo riguarda la presenza di pochi sudamericani nella rosa deinopei. “Per colpa della legge Bossi-Fini sugli extracomunitari – spiega – Tra l’altro l’Inghilterra prima facevadell’Europa e ora non più. Bisognerebbe dirlo alla Lega, ae Gravina. Siamo l’unico Paese che può avere soltanto due extracomunitari in squadra”. E ancora, rivolgendosi al presidente del Coni. “Sarebbe bello avere un dialogo con loro e dovrebbe essere molto sollecitante – insiste – Il CONI ha la possibilità di avere X per gli sport e gli extracomunitari.a ...

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De, durante la conferenza stampa del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso, ha attaccato Malagò : DeMalagò Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieCiclone Lotito . In una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport il vulcanico presidente della Lazioil collega del Napoli Aurelio Desulla spinosa questione dei diritti tv, parla degli addii di Tare e Milinkovic - Savic e rivela gustosi retroscena in merito al rapporto tra Sarri , ...Il patron della LazioDee dice Poi sui malumori interni alla sua Lazio rivela

De Laurentiis attacca Malagò: "Si faccia da parte, noi unici a poter avere solo due extracomunitari" Milan News

Aurelio De Laurentiis ha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò, numero uno del Coni.Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non risparmia un attacco a Malagò in occasione della conferenza stampa presso il teatro comunale di Dimaro-Folgarida. Ecco quanto riportato ...