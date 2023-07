Dall' Ue 100 milioni alla Tunisia | Meloni porta a casa l' intesa sui migranti

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 luglio 2023) La Ue darà finanziamentiper 100di euro, perché il Paese del Nord Africa contribuiscalotta ai trafficanti che lucrano suiche vogliono attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa. È questo il punto cruciale del Memorandum firmato a Tunisi dal presidente della, Kais Saied, con la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgiae il premier olandese Mark Rutte. "Lavoreremo con laper una partnership operativa anti-trafficanti, aumenteremo la nostra collaborazione in operazioni di ricerca e salvataggio e abbiamo concordato di cooperare per la gestione delle frontiere, contro i trafficanti e per affrontare le cause di base (dell'immigrazione ndr.) ...