Dalla “frisa sponzata a mare” alla spaghettata in barca | attenzione ad usare l’acqua di mare per cucinare | “Gravi rischi | compresa la morte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Non c’è finegara di chi lo fa più “strano”. È di questi giorni il turno di un recente video diventato virale in cui si vede una ragazza che a bordo di una piccola imzione immerge una frisella neldel; non solo, la condisce con pomodorini e mais e, ciliegina finale, la arricchisce con bocconcini di mozzarella, ovviamente sempre immersi nelmarina e spremuta sulla pietanza, prima di essere ingurgitata con gusto. Il filmato sembra però nato nel contesto di qualche iniziativa social che mette in evidenza un comportamento irresponsabile e assolutamente da non replicare. Il problema è che ha suscitato numerosi apprezzamenti tra i followers di questo account. Tra le cose più sottolineate, il riferimento...