Dacia Maraini | «La Callas sapeva che Pasolini era omosessuale | ma pensava di poterlo cambiare»

(Di domenica 16 luglio 2023) Sul Corriere della Sera la scrittriceracconta di un viaggio in Senegal del 1970 in cui lei e Alberto Moravia raggiunsero Pier Paoloe Maria. Quello che trapela dalle sue risposte è un aspetto inedito e umano dellae del suo rapporto conLa prima impressione su Maria? «Ho capito che non era la diva dei palcoscenici. Si è presentata in blue jeans, scarpe da ginnastica, capelli a coda di cavallo, senza trucco. Mi ha fatto simpatia subito. Si è adeguata a tutto». Si sentiva libera? «Forse. Era come una bambina spaventata, umile, intimidita da Pier Paolo, che considerava un maestro. Taceva, ascoltava. Era abituata a Onassis, uomo brusco, nei suoi racconti». Cosa aveva trovato in Pier Paolo? «Un essere gentile, ...