Da patron a steward | il nuovo ‘lavoro’ di ADL a Dimaro | “Forza forza…”- VIDEO

(Di domenica 16 luglio 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, protagonista aall'esterno del campo di Carciato prima dell'allenamento del Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si dimostra un vero e proprio uomo tuttofare. Prima dell'allenamento di oggi sul campo di Carciato, si è presentato all'esterno dello stadio per gestire una lunga fila di tifosi in attesa di accedere. Nonostante le numerose richieste d'accesso, ilha fatto tutto il possibile per accontentare i suoi sostenitori. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare ulteriormente la capienza delle tribune già a partire dai prossimi giorni.