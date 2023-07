Cuba | la disfatta che fece la fortuna della rivoluzione

Leggi su panorama

(Di domenica 16 luglio 2023) Settant’anni fa, con il fallito attacco alla caserma «Guillermo Moncada», va in scena il primo atto del progetto insurrezionale di Fidel Castro, che lo porterà al potere dopo molte peripezie nel 1959. Un passaggio storico in cui già si afferma la determinazione dell’uomo che da allora ha scandito il destino dell’isola. Anche se l’esito ebbe contorni tremendamente disastrosi, l’assalto alla caserma «Guillermo Moncada» (il 26 luglio 1953) è considerata la data di riferimentoche, a, portò Fidel Castro alla conquista del potere. E, infatti, forse per legittimarne il significato o, più probabilmente, per una sorta di rivincita, gli insorti che accettarono quel progetto politico si riconobbero nel Movimento 26 luglio spesso indicato con l’acronimo «M 26-7». E da quando la guerriglia è diventata governo, in quel giorno ...