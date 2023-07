Cuadrado all’Inter | incredibile | arriva a zero dalla Juventus ? Sky

(Di domenica 16 luglio 2023)ultim’ora di mercato. Il colombiano, svincolato dopo la lunga esperienza alla, è pronto a firmare CLAMOROSO ?: Juanpassa. Il colombiano, svincolato, firma un anno di contratto. Tutto fatto. A confermarlo Gianluca Di Marzio di Sky Sport 24. L’Inter, dopo il mancato riscatto di Raoul Bellanova, copre quindi la fascia destra con l’esperto ex. Lui l’alternativa a Denzel Dumfries. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

