Crollo della palazzina a Torre del Greco | le foto di un “disastro annunciato”

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIldi una, persone estratte vive dalle macerie, anziani bloccati in appartamenti contigui. Tanta paura.del, questa mattina, ha avuto una mattinata brusca, un rumore cupo e forte che ha fermato il cuore e fatto saltare di paura la popolosa cittadinaprovincia di Napoli. Un tonfo che ha buttato giu’ un palazzo del ‘900. Lavoro alacre da parte delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, il Coc riunito e l’annuncio del Prefetto di una conferenza fra poco. Insomma, tutti passi ufficiali ma resta nella mente la parola delle persone che hanno sono andate sul posto. “Un”, questa la frase che e’ passata di bocca in bocca., ma nonostante tutto, non evitato e forse questa ...

All'internopalazzina vivevano diverse persone e non è chiaro se alcune di queste siano state coinvolte nel. Al momento non risulta siano state individuate persone sotto le macerie né......L'edificio si trovava nel centro storicocittà, in provincia di Napoli: si teme che ci siano persone sotto le ...

Palazzo crollato a Torre del Greco, estratte vive tre persone. Feriti anche un passante e una bambina che stavano passeggiando Corriere

E' crollato un palazzo di tre piani nel cuore del centro antico di Torre del Greco. I pompieri scavano tra le macerie e si temono vittime. Il cedimento intorno alle 11,30. E’ successo in vico… Leggi ...Crolla una ringhiera dal balcone e pezzi di cemento da una palazzina di edilizia residenziale pubblica di via Puglisi. Uno dei terrazzi dei 23 alloggi popolari dichiarati inagibili dall’amministrazion ...