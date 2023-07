Crolla una palazzina a Torre del Greco | si temono vittime

(Di domenica 16 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi tre piani èta adel, in provincia di Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una donna è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, che si trovano già sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Lata adelsi trova in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata. Per questo i soccorritoripossano esserci delle. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ci sono anche i carabinieri. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro ...

palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Stando alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo.donna è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, che si trovano sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso ...In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentredonna è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, che si trovano già sul posto con cinque squadre. ......sui giornali 'perché horete amicale e familiare che mi sostiene. Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l'avessi avuta'. Pd, "vaffa" in aula ad Elly Schlein: quitutto,...

Crolla a Milano una palazzina in ristrutturazione. Nessun ferito RaiNews

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una donna è stata estratta viva dalle ...A quell'ora, una manciata di minuti prima di mezzanotte, venerdì non c'era nessuno nel cantiere e nemmeno nel cortile. Così quando, dopo un boato, un'intera parete dell'edificio su due piani in ristru ...