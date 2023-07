Crolla una palazzina a Torre del Greco Estratte vive tre persone Nessun disperso

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Tresono statedalladi tre pianita nel Napoletano, adel. Di queste, una è una ragazza di 20 anni. Era in casa da sola.con la madre che non era nell'abitazione al momento del crollo. Facendo il punto delle operazioni di soccorso, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha assicurato che non ci sonodisperse. Il bilancio è quindi di cinque feriti, comprese le tredalla macerie. Secondo quanto apprende AGI, i soccorritori stanno scavando ancora a mani nude tra le macerie, per estrarre una quarta persona, un'altra donna, viva ma ferita, probabilmente agli arti inferiori. La ...

Grimblat, che non ne può più, organizzacena per porre fine alle ostilità tra i suoi due attori. La riconciliazione si conclude in notti all'Hotel Hilton, dove Gainsbourgper la stanchezza ...Napoli, 16 luglio 2023palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Secondo testimoni, sotto i detriti ci sarebbero anche bambini. Sul ...palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in corso Umberto 61, in provincia di Napoli. L'edificio era abitato e tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto carabinieri,...

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una donna è stata estratta viva ...Ultim'ora su ticinonotizie.it NAPOLI (ITALPRESS) – Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in corso Umberto 61, in provincia di Napoli. L’edificio era abitato e tre persone sono state ...