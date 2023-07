Crolla una palazzina a Torre del Greco | estratte vive due persone Ma si temono vittime

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi tre piani èta adel, in provincia di Napoli . In base alle prime informazioni, ci sarebberocoinvolte nel crollo mentre due, tra cui una donna di circa 20 anni, sono statedalle macerie dai vigili del fuoco . Presenti anche i carabinieri. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra...

donna che abita in vico Pizzo, a poche decine di metri dal luogo del crollo, ha detto che sulla facciata dello stabile crollato erano visibili lesioni e altri segni di pericolo. La palazzina ...In precedenza, erano state salvate dai soccorsi intervenuti sul postoragazza di 19 anni e un uomo . La prima era in casa da sola. Vive con la madre che non era nell'abitazione al momento del ...palazzina di tre piani a Torre del Greco. Il fabbricato si trovava in pieno centro città ed era abitato. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre dalle macerie le persone rimaste ...

L'assenza di notizie precise sul numero di presenti nelle case al momento del crollo non consente di avanzare ancora ipotesi su eventuali dispersi ...Il disastro in pieno centro, a Torre del Greco. La palazzina era abitata. Soccorritori al lavoro: estratte vive alcune persone ...