Crolla palazzina di tre piani a Torre del Greco | si temono vittime

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadi treta adel, in provincia di Napoli. La costruzione si trovava in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata. Per questo i soccorritoripossano esserci delle. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ci sono anche i carabinieri. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre una donna è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, che si trovano già sul posto con cinque squadre. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

..., è la svolta 'C'era puzza di gas, poi all'improvviso ho sentito un rumore come se fosse venuta giù una vetrata', ha raccontato una donna che vive in via Sciesa, nei pressi della...Unadi tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata intorno alla mezzanotte a Milano . L'edificio, in via Amatore Sciesa, era stato dichiarato inagibile, ed era dunque ...🔊 Ascolta l'articolo Dettagli sull'incidente e indagini sulle cause Questa notte, intorno all'1, unasituata in Via Scesa a Milano è crollata. Fortunatamente, non sono stati riportati feriti in seguito all'incidente. La struttura era inagibile e disabitata, essendo sottoposta a lavori di ...

Crolla palazzina a Milano, era in ristrutturazione: cedimento strutturale La Repubblica

Una vecchia palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco. Sul posto i pompieri che scavano tra le macerie. E’ successo in vico Pizza, traversa del centralissimo corso Umberto I, la strada di co ...Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. All'interno pare che vi fossero persone. Sul posto sono intervenute cinque squadre di vigili del fuoco, una donna è ...