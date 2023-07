Crolla palazzina a Torre del Greco | due persone estratte vive 

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Duesono statevive dalladi tre pianita nel Napoletano, adel. Di queste, una è una ragazza di 20 anni. Era in casa da sola. Vive con la madre che non era nell'abitazione al momento del crollo. Lata era in una zona centrale didel. Nel crollo, secondo quanto apprende l'AGI, sono stati anche coinvolti due passanti, un nonno con un bimbo, raggiunti da calcinacci ma con conseguenze non gravi.

In totale una donna e tre uomini in unadove pare vivessero cinque nuclei familiari. Un boato fortissimo che ha terrorizzato i residenti della zona, scesi in strada per avviare i primi ...Lacrollata si trova in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata. Per questo i soccorritori temono possano esserci delle vittime. Il traffico è stato ...NEL CENTRO DELLA CITTA 16 luglio 2023 12:54 Torre del Greco,di tre piani - FOTOGALLERY - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...

Nel crollo, in una zona centrale della cittadina, sono rimasti feriti anche due passanti, un uomo con un bimbo. Nello stabile vivevano in tutto cinque nuclei famigliari. I sopravvissuti sono stati por ...Una palazzina di tre piani è crollata in corso Umberto 61 a Torre del Greco. Era abitata e si temono vittime. Lo riferiscono i Carabinieri della locale compagnia. Facebook Fonte: Agenzia ...