Crolla palazzina a Torre del Greco | cinque feriti Procura apre inchiesta

(Di domenica 16 luglio 2023) su Tg. La7.it - D ramma adel, in provincia di Napoli: intorno alle undici èta unadi tre piani sita in corso Umberto 61 , nel pieno centro della ...

La7.it - D ramma a Torre del Greco, in provincia di Napoli: intorno alle undici è crollata unadi tre piani sita in corso Umberto 61 , nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era ...Lacrollata si trova in corso Umberto 61, nel pieno centro della cittadina vesuviana, ed era abitata. Per questo i soccorritori temono possano esserci delle vittime. Il traffico è stato ...Il prefetto di Napoli: "Non ci sono dispersi". Nel fabbricato vivono 5 famiglie. La premier Meloni si è informata sul crollo. Riunito il Centro operativo per i ...

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in corso Umberto 61, in provincia di Napoli. L'edificio era abitato e tre persone sono state estratte vive dalle macerie. Sul posto carabinieri ...Nel pomeriggio di oggi, 16 luglio, si è tenuto il punto stampa riguardo al crollo della palazzina di tre piani avvenuto a Torre del Greco, ecco cos'è emerso, ...