Crisi climatica | i colossi assicurativi gettano la spugna Troppo alto il rischio di perdite nelle polizze contro gli eventi estremi

(Di domenica 16 luglio 2023) Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce “fondamentalismo” la lotta ai cambiamenti climatici, la temperatura della Terra ha raggiunto il valore piùdi sempre (e Roma si appresta a raggiungere per la prima volta i 43°). Realisticamente non c’è più nessuna speranza di mantenere l’incremento della temperatura media globale entro gli 1,5° e questo significa entrare in un territorio inesplorato e pericoloso. Oltre questa soglia si innescano processi che inducono reazioni a catena di cui nessuno sa con certezza quali saranno gli esisti finali. In ogni caso guai grossi. Per citare giusto qualche proiezione, se il riscaldamento medio globale passa da 1,5 a 2° i periodi di siccità raddoppiano da una media di 2 a 4 mesi, alcune specie di pesci iniziano ad estinguersi, l’aumento del livello dei mari sale da 46 a 56 centimetri, la barriera corallina viene ...

Il caldo non molla l'Italia. Mentre in molte città già si boccheggia, i meteorologi avvertono che l'ondata di calore portata sul nostro Paese dall'anticiclone africano Caronte non ha ancora raggiunto ...

Se si vuole rallentare l’incremento della temperatura a solo 1,5 gradi nel 2030 bisogna accelerare i progressi sulle rinnovabili che ci sono, ...OGGI È LA ‘GIORNATA EUROPEA DELLE VITTIME DELLA CRISI CLIMATICA GLOBALE’: TRE MORTI DI CALORE SUL LAVORO NEGLI ULTIMI DUE GIORNI. E LA MELONI PENSA A DIFENDERE I SUOI CAMERATI! Due morti sul lavoro pe ...