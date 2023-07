CORRIERE – Osimhen | rinnovo in alto mare Il nigeriano non soddisfatto della proposta del Napoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Victornon gradirebbe le condizioni proposte dal club partenopeo: ilcontrattuale con ilrimane in sospeso. Durante la conferenza stampa tenutasi a Dimaro, l’allenatore Rudi Garcia ha confermato la volontà di Victordi rimanere con la squadra azzurra. Però secondo quanto riportato daldello Sport, la trattativa per ildel contratto rimane bloccata. Il quotidiano romano riporta: “L’allenatore racconta e trasmette quello che ha ascoltato, eppure negli ultimi giorni qualcosa è cambiato sul fronte del contratto. O meglio non è cambiato e la tensione è cresciuta a poche ore dall’arrivo di Osi, da programma in agenda tra lunedì e martedì: la questione delnon si è sbloccata e non c’è accordo con il club” “Non è stato ...

La telefonata di Garcia a: 'Mi ha detto che vuole restare'. Così apre ildello Sport: 'Via libera', l'Inter si ritira per Lukaku: c'è solo la Juve. Big Rom da Allegri: il contratto è ...La realtà, però, scrive ildello Sport, non è esattamente questa. Il rinnovo dicon il Napoli non si sblocca, non c'è accordo tra il giocatore e il club.non si sente ...A Dimaro l'allenatore degli azzurri ha toccato tanti temi, dall'addio di Kim alla situazione, passando per le idee sul modulo, i nuovi possibili acquisti e altre indicazioni tattiche. Rivivi ...

CORRIERE - Osimhen non accetta la proposta del Napoli, rinnovo in alto mare AreaNapoli.it

Nonostante le parole rassicuranti di Rudi Garcia, pronunciate ieri nella prima conferenza stampa del ritiro di Dimaro, sembra crescere la tensione tra Victor Osimhen e la società partenopea. Da divers ...Nonostante le parole di ieri di Rudi Garcia ("Vi assicuro che vuole restare"), il quotidiano scrive che la situazione è bloccata: ...