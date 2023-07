Contrasto in allenamento | infortunio alla caviglia destra per l’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 luglio 2023) Paura in quel di Dimaro per il calciatore azzurro, rimasto a terra dopo uncon un compagno di squadra facendo preoccupare i tifosi. Procede sull’onda dell’entusiasmo il ritiro del Napoli in quel di Dimaro, accolto con grande entusiasmo e gioia dai tanti tifosi partenopei presenti nella località trentina. Un clima di felicità è stato infatti condiviso da fan, calciatori e staff, con le conferenze stampa di Rudi Garcia e Mauro Meluso senz’altro protagoniste di questi ultimi due giorni. Le tante novità hanno inoltre tenuto banco nell’ambiente tifosi, quest’anno cullati da aggiunte come la nuova tribunetta presente all’interno del comunale di Dimaro nonché dei Summer Camp per i più giovani. In attesa di quel che saranno le prime uscite del Napoli contro le rappresentative locali dunque, procedono anche gli allenamenti di preparazione per i partenopei, sotto le ...