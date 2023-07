Continua il gossip tra tra Belen e Stefano | ma ora spunta Elio | chi è il misterioso uomo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto è cominciato con l’organizzazione dei festeggiamenti per i 31 anni del celebre ciclista su strada e personaggio televisivo. Per celebrare l’evento ha organizzato con la futura sposa e sorella di, Cecilia Rodriguez, un party al Mimosa Polo Club, situato a Pogliano Milanese. All’evento erano presenti tanti familiari e amici dello sportivo, comprese le loro dolci metà. Oltre alla fidanzata Cecilia, non mancavano infatti all’appello i coniugi Rodriguez Veronica e Gustavo, Jeremias con la compagna Deborah Togni e la conduttrice. Curiosamente l’unico assente dalla cerimonia era proprio il compagno di lei,De Martino. Il conduttore non sarebbe neanche stato oberato da particolari impegni lavorativi, come era accaduto in passate occasioni. Nelle stesse ore del compleanno ha infatti pubblicato una foto in cui ...