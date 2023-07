Conte attacca La Russa | ' Ha tentato di creare un regime di impunità per il figlio'

(Di domenica 16 luglio 2023) l leader M5sa testa bassa contro il governo e La'Ha sbagliato La, presidente del Senato, a entrare a gamba tesa in una vicenda delicatissima che riguarda le accuse contro il...

Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppea SkyTg24. Meloni leonessa sui social ma a Bruxelles "Quando la presidente Meloni ha parlato di una logica di pacchetto sul Mes, dopo ......persono inaccettabili, così come "è inaccettabile la presidente alzi questa soglia di conflittualità massima per garantire un regime di impunità ai suoi sodali e alla sua cricca". Poi...Elly Schleinil governo Meloni dal palco della convention del partito a Napoli. La segretaria del Pd ... Il centrodestra manda in fumo il piano die Schlein: sonora bocciatura Un'altra ...

Centrodestra contro il salario minimo, Conte attacca: Meloni e ... Fanpage.it

Il leader del M5S reagisce alle prese di posizione dell’esecutivo e della maggioranza. «Sul caso Delmastro sono sobbalzato sulla sedia da cittadino, da giurista, da politico» ...Il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato del lavoro dell'esecutivo di Giorgia Meloni. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'ex premier ritiene che l'Italia si trovi in una "situazione ...