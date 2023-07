Condizioni Wanda Nara | l’ultimo gesto tiene in apprensione i fan

(Di domenica 16 luglio 2023) Le ultime notizie che arrivano dall’Argentina sono piuttosto preoccupanti. Non ci sono conferme, ma dei rumors davvero tragici. La coppia composta da Mauro Icardi eè stata una delle più famose nel mondo del calcio degli ultimi anni. Le loro vicende, talvolta burrascose talvolta romantiche, hanno appassionato i tifosi e ovunque loro andavano tendevano a fare notizia. Anche in Turchia le cose non erano cambiate con il tira e molla tra Maurito e la più grande delle sorelleche faceva scalpore come una liaison di una particolare serie tv. Nelle ultime settimane, dopo mesi di liti e scontri social, Mauro ehanno fatto pace ma la loro vita è stata scossa nelle ultime ore da una terribile vicenda. Al momento nulla di ufficiale, o meglio nessuno lo ha annunciato ufficialmente, ma in Argentina ne sono ...

Wanda Nara, polemiche in Argentina per la sua intervista in Tv ... Fanpage.it

Ore d'ansia per Wanda Nara le cui condizioni di salute restano ancora misteriose mentre i media argentini lanciano segnali preoccupanti.L’Argentina e il resto del mondo sono ancora in apprensione per le condizioni di salute di Wanda Nara. L’attesa per conoscere la verità sulla sua situazione si protrae, alimentando l’ansia dei suoi ...