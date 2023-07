Concorso esterno | Nordio smonta i teoremi | Perfetta sintonia con Meloni

(Di domenica 16 luglio 2023) La modifica del reato diin associazione mafiosa non è nel programma di governo. Il ministro della Giustizia Carlospegne così le polemiche sulla giustizia, chiarendo il suo pensiero sulla possibile revisione della fattispecie di reato e rispondendo alla premier Giorgia. "Sul tema delcomprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro, che è sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare - ha detto il presidente del Consiglio lasciando gli scavi di Pompei al termine della visita insieme al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del viaggio inaugurale del collegamento Frecciarossa Roma-Pompei - Mi concentrerei, però, su altre priorità". Il Guardasigilli infine ha ...

