Concorso esterno | Nordio | “Sintonia con Meloni | modifica non in programma governo”

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo l'intervento della presidente del Consiglio, le parole del ministro della Giustizia: "Ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia" “Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta. Il problema delè stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata. Ma la sua revisione non fa parte deldi, ed infatti non è stata da me nemmeno prospettata nel discorso alle Camere all’inizio del mio mandato”. Così in una nota il ministro della Giustizia, Carlo, dopo le parole pronunciate da Giorgia ...

"Io non sono mai mancata alle commemorazioni di via D'Amelio e non mancherò neanche quest'anno" "Sul tema delio comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi concentrerei su altre priorità". Lo ha detto ...15.35 Nordio:no in programma "Il problema del(in associazione di tipo mafioso) è stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi 20 anni, è essenzialmente tecnico e mira a ...Solite polemiche sul nulla: il governo non cambia ilIl leader di Fratelli d'Italia si riferisce alla circostanza, confidata in più occasioni e ricordata durante il suo discorso di ...

“Concorso esterno per mafia Reato che fa ridere, sosteniamo Nordio nella sua battaglia” Il Fatto Quotidiano

Il premier Giorgia Meloni interviene sul tema del concorso esterno in associazione mafiosa, dopo che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva parlato della necessità di una modifica della legg ...“Mai mancata a via d’Amelio, non mancherò nemmeno quest’anno”. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della visita al Parco archeologico di Pompei e dopo l’inaugurazi ...