Concorso esterno | Meloni | “Comprendo sia Nordio | sia le critiche Però mi concentrerei su altre priorità”

E sulla partecipazione alle celebrazioni in ricordo di Paolo Borsellino assicura: "Mai mancata in via D'Amelio, non mancherò quest'anno" "Sul problema delcomprendo benissimo sia le valutazioni del ministro Nordio, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare. Però mi concentrerei su altre priorità". Così la presidente del ...' Sulla giustizia la linea del PD è identica a quella M5S: se non contesti le parole di Nordio sulsei dalla parte dei mafiosi, se metti in dubbio certe iniziative giudiziarie discutibili sei colluso con la criminalità, se difendi le garanzie, proteggi i colpevoli '. Lo scrive su ..."Quello delè uno strumento importantissimo, non a caso individuato proprio da Falcone e Borsellino. È inaccettabile che il problema del ministro della Giustizia non sia la mafia, ma i magistrati ...

Scarcerato Alfonso Taburello, medico di Messina Denaro. Accusato di concorso esterno, è ora ai domiciliari Il Fatto Quotidiano

Nel Si&No del Riformista spazi al dibattito sul concorso esterno in associazione mafiosa: è giusto modificarlo Favorevole il senatore ...Mai mancata a via D'Amelio, non mancherò neanche quest'anno" ha detto la premier, dopo che si erano diffuse voci sulla sua possibile ...