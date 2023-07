Concorso ARES della Sardegna | 8 Posti da Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 16 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 8dimedico, disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato Si comunica che l’con determinazione dirigenzialen. 2013 del 7 luglio 2023, ha disposto l’indizione delpubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempoindeterminato di 8dimedico, disciplina dioftalmologia, da destinare alle aziende del Servizio sanitarioregionale: ASL Sassari (5), ASL Sulcis (2) e AOUSassari (1 posto). Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalita' di partecipazione, ...